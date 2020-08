Jurassic World: Dominion, una foto dal set anticipa il ritorno sull'Isola Sorna

Le riprese di Jurassic World: Dominion sono ripartite a pieno regime da oltre un mese, e dopo aver visto l'emozionante ritorno sul set di Laura Dern e Sam Neil, ecco arrivare in rete dei nuovi dettagli sulla trama grazie ad una nuova foto dietro le quinte.

L'immagine, inviata direttamente dal regista Colin Trevorrow al sito Jurassic Outpost, proviene dal set di un laboratorio e mostra un contenitore per celle frigorifere con il logo della InGen e la scritta "Site B Isla Sorna".

Per chi non lo ricordasse, l'Isola Sorna, conosciuta anche come "Sito B", è il luogo in cui la compagnia di John Hammond ha sviluppato i nuovi dinosauri per poi trasportarli sull'Isola Nublar e creare il famoso parco. Durante Jurassic World: Il regno distrutto è stato lasciato intendere che l'isola in questione stesse ancora ospitando qualche sorta di esperimenti, e quanto pare scopriremo qualcosa al riguardo già nel prossimo capitolo. Purtroppo, Trevorrow non ha svelato alcun dettaglio su ciò che nasconde il conteiner.

Con protagonisti Chris Pratt e Dallas Bryce Howard, oltre che lo storico cast formato dalla Dern, Neil e Jeff Goldblum, il film arriverà nelle sale a giugno 2021 ed esplorerà il primo incontro tra gli umani e i dinosauri in libertà dopo gli eventi de Il regno distrutto. Intanto, Trevorrow ha assicurato la presenza di molti animatronic.