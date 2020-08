Jurassic World: Dominion, Laura Dern e l'emozionate ritorno sul set: le foto

Com'è noto, in Jurassic World: Dominion assisteremo alla tanto attesa reunion del cast originale del franchise di Steven Spielberg formato da Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern ed è proprio quest'ultima a stuzzicare i fan con una foto dal set.

Il trio di attori ritornerà, dopo quasi 20 anni, nei ruoli dei dottori Alan Grant, Ian Malcolm e della dottoressa Ellie Sattler, rispettivamente: ad aumentare l'hype dei fan la foto alle sedie occupate da Neill e Dern sul set del film e il commento: "Giorno uno. Ciao amico".

L'ultima apparizione per i due attori nel franchise giurassico fu in Jurassic Park III, nel lontano 2001, mentre per Goldbulm fu nel secondo capitolo, distribuito nel 1997. Quando un anno fa il regista Colin Trevorrow annunciò il loro ritorno nel sesto capitolo della saga, ma si guardò bene dallo svelare i dettagli della trama e le vicende che li avrebbero visti protagonisti. Assicurò però che avrebbero avuto abbastanza spazio da rendere omaggio al loro passato nel franchise giurassico.

Nei giorni scorsi anche Sam Neil aveva iniziato le riprese per Jurassic World Dominion, mentre per Goldblum sembra che non sia ancora giunto il momento di tornare in pista. Intanto, Trevorrow ha assicurato che Jurassic World 3 sarà pieno zeppo di animatronic, con cui porterà in scena più dinosauri che in ogni altro capitolo della saga.