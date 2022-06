Jurassic World: Dominion ha il punteggio più basso del franchise su Rotten Tomatoes

L'embargo per le recensioni di Jurassic World Dominion è scaduto e così iniziano ad arrivare le prime valutazioni e i numeri di Rotten Tomatoes. Le cose però non sembrano stare andando per il verso giusto per il finale della trilogia.

Infatti, al momento della stesura di questo articolo, il punteggio del sequel, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, è del 39% e continua a diminuire, rendendolo il film con la peggior valutazione del franchise. Le altre valutazioni per la serie sono: Jurassic Park, 92%; Il mondo perduto: Jurassic Park, 53%; Jurassic Park III, 48%; Jurassic World, 71% e Jurassic World: Fallen Kingdom, 47%. Come potete vedere, i critici non sono stati troppo clementi con la pellicola, anche se qualcuno ha apprezzato comunque diversi elementi.

Vanity Fair ha stroncato il film, scrivendo: "Dominion cerca principalmente di trascinarci avanti per la sua indulgente corsa di 150 minuti nella speranza di averci servito un pasto ricco e soddisfacente". CinemaBlend ha assegnato al film un 1,5 su 5, scrivendo: "Jurassic World Dominion riduce tutti i suoi personaggi legacy in fogli di carta bianca che camminano attraverso gli sviluppi della trama ..." Infine, Time Out gli ha assegnato un 1 su 5, definendolo: "Un tacchino ad un livello di estinzione, questo film puzzolente di un disastro sui dinosauri suona come una tribute band di Jurassic Park: riconosci vagamente i brani, ma ti lascia estremamente distrutto per l'originale".

E voi avete visto il film? Per salutarvi, vi invitiamo a recuperare la nostra intervista esclusiva con Chris Pratt e Jeff GoldBlum di Jurassic World: Il Dominio.