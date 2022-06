Jurassic World Dominion: il film è pronto a superare il mezzo miliardo al botteghino!

Jurassic World: Dominion supererà i 500 milioni di dollari a livello globale nella giornata di oggi. Infatti nella giornata di ieri, tutti parlavano degli incredibili incassi del blockbuster, il film ha raccolto $ 302,1 milioni al botteghino internazionale e $ 191,1 milioni negli USA, per un totale di $ 493,2 milioni.

Si tratta di un risultato importantissimo, che porterebbe Jurassic World: Dominion in un olimpo formato da soltanto otto film, almeno in quello che è il periodo della pandemia. Un segnale importante dal ritorno del cinema in sala. Tra questi titoli spiccano tre film Universal come F9 e No Time To Die, ma anche il recente Top Gun: Maverick e Spider-Man No Way Home.

Mentre il nuovo Jurassic World si prepara ad arrivare ancora in Giappone, i numeri di ben 23 mercati registrano il più grande weekend di apertura dell'intera serie di film (comprese le anteprime): questi sono Messico, Argentina, Colombia, Cile, Perù, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Malesia, Paesi Bassi, Vietnam, Belgio, Arabia Saudita, altri Medio Oriente, Polonia, Ungheria, Turchia, Romania, Libano, Egitto, Pakistan, Bulgaria e Croazia.

Tra i più solidi, almeno in patria, c'è il mercato cinese, che fino a giovedì ha raccolto un incasso di $ 69 milioni, rendendo il film la quarta più grande uscita hollywoodiana della pandemia nel Paese.

Parliamo in ogni caso di numeri sicuramente destinati a crescere, e ora ci si chiede: fin dove potranno arrivare? Per scoprirlo con ci resta che attendere. Intanto vi raccontiamo il film nella nostra recensione di Jurassic World: Dominion.