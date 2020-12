Jurassic World: Dominion, il film è stato 'ottimizzato' per adattarsi alla pandemia

Jurassic World: Dominion è il nuovo capitolo partorito dal franchise iniziato nel 1993 con il cult di Steven Spielberg, Jurassic Park, e naturalmente la saga si è evoluta e non stupisce affatto che il prossimo film sia stato ottimizzato per far sì che si adattasse alla pandemia, come spiegato da una delle star del franchise, Jeff Goldblum.

Durante una chiacchierata con Entertainment Weekly, Jeff Goldblum ha parlato delle sue esperienze passate sul set del franchise e dell'ultima complicata lavorazione del film di Colin Trevorrow, causata dalla pandemia di COVID-19.

"Ci sono cose di cui parla il mio personaggio, di cui ha sempre parlato un po', la fragilità della nostra specie, la cooperazione globale che è necessaria e le basi e la scienza necessarie. Oh, e l'uso etico della scienza, che è necessario per unirci nella fiducia e nella connessione come famiglia. Per raggiungere il nostro potenziale e fare del bene da soli per questo glorioso pianeta. Quindi tutte queste cose ora, come potete immaginare, sono più rilevanti che mai. In molti aspetti della trama di Dominion ci sono cose che stiamo scoprendo e che sono un po' appropriate, ma ci sono alcune cose sensibili che stanno modificando e adattando per renderle giuste" ha dichiarato Goldblum.



La pandemia di COVID-19 ha senza dubbio trasformato le riprese di routine di un film in un serio enigma di problematiche logistiche da risolvere.

Il film uscirà il 10 giugno 2022, quindi bisognerà aspettare un po' di tempo prima di rivedere sullo schermo Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, di nuovo insieme dopo 27 anni sul set del franchise.



Su Everyeye trovate la recensione di Jurassic World e la recensione di Jurassic World: Il regno distrutto.