Jurassic World: Dominion, il film includerà nuovi dinosauri ibridi?

La saga di Jurassic Park ci ha ormai abituato alla presenza di pericolosi dinosauri ibridi, dall'Indominus Rex del primo capitolo all'Indoraptor de Il regno distrutto, e a quanto pare potrebbero apparire altre versioni di queste creature anche nell'atteso Jurassic World: Dominion.

Ian Joyner, visual Development Supervisor dei Marvel Studios, ha infatti diffuso in rete il concept di un nuovo dinosauro chiamato Stegoceratopo realizzato per il gioco mobile e mai inserito nei capitoli cinematografici. Tuttavia, come fatto notare da Comicbook.com, l'ibrido tra Stegosauro e Triceratopo è apparso nei giocattoli dedicati al franchise ed è possibile che venga inserito nel nuovo capitolo

"Lo Stegoceratopo! Il design di dinosauro ibrido incluso nel videogioco mobile, ma ecco una prima versione sviluppata per il film" ha scritto Joyner nel post che potete trovare in calce, dove ha ringraziato l'artista Bodin Sterba per il suo contributo al design.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere altri ibridi nel terzo film della saga sequel? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che le riprese di Jurassic World: Dominion sono ancora in pausa per via della pandemia, come ricordato nei giorni scorsi da Sam Neill, ma il Regno Unito sta lavorando con le produzioni per poter tornare sul set il prima possibile. L'uscita del film è ancora prevista per giugno 2021.



Intanto, il produttore Frank Marshall ha rivelato nei giorni scorsi che la saga andrà avanti anche dopo Jurassic World: Dominion.