Jurassic World: Dominion, il film si collegherà alla serie Camp Cretaceous

Jurassic World: Dominion arriverà nei cinema nel 2022, dopo che la pandemia ha costretto la produzione a ritardare i lavori. Il film di Colin Trevorrow legherà la trama ai due film precedenti ma anche alla popolare serie Netflix, Camp Cretaceous. Nonostante sia uno show animato si è affermato come canon all'interno dell'universo giurassico.

La conferma arriva direttamente dal regista, Colin Trevorrow:"Per me è importante, per rispetto verso gli autori che continuano ad espandersi e creare, riconoscere Camp Cretaceous come chiaramente la sua storia e il suo show. Ma questa stagione, e se ci vengono concesse ulteriori opportunità di raccontare la storia che abbiamo nella stagione 3, continuerà ad intrecciarsi con la storia più ampia e informare davvero su alcune cose, anche in Dominion, che si collegheranno alle scoperte già fatte. Sono davvero entusiasta".



La seconda stagione di Camp Cretaceous mostrerà cosa è successo ai personaggi principali dopo che sono stati lasciati su Isla Nublar in seguito all'evacuazione del parco in Jurassic World, alla fine del film uscito nel 2015.

In Jurassic World: Il regno distrutto, Owen e Claire tornano sull'isola invasa prima che venga distrutta. Quindi sappiamo che i personaggi di Camp Cretaceous hanno un periodo di tempo limitato a disposizione sull'isola prima che le persone inizino a tornare indietro. Ovviamente bisogna vedere come tutto ciò si collegherà effettivamente a Dominion.



Secondo Colin Trevorrow, Jurassic World: Dominion sarà il culmine della saga. Dalla sceneggiatura è stato eliminato un personaggio del primo film.