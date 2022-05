Jurassic World Dominion: le donne del franchise al centro della nuova featurette

Mentre attendiamo l'arrivo di Jurassic World Dominion, il franchise non ci lascia soli. In una featurette appena pubblicata, infatti, viene lodato il ruolo delle donne della saga: a intervenire tra i tanti c'è anche Laura Dern.

Come sappiamo, Dern tornerà in Jurassic World con il personaggio di Ellie Sattler, che nel 1993 ebbe un ruolo importantissimo nel determinare una nuova posizione per le donne nei film di azione e avventura. Infatti, come racconta anche Dern, lei e Spielberg non volevano portare sullo schermo la classica donna in pericolo, ma desideravano avere una protagonista attiva al pari degli uomini.

"Quando abbiamo realizzato il primo film di Jurassic Park ero consapevole del fatto che stavamo creando un personaggio insolito per un film d'azione" ha raccontato Dern nell'intervista. "Era importante per me e Steven [Spielberg] che Ellie fosse un personaggio femminista d'azione. […] È stato davvero eccitante il fatto che sia diventata un punto di riferimento per le persone che hanno amato il film. È tosta e fisicamente forte, complicata e divertente. Lo direi per tutti i personaggi femminili di questo franchise".

A sottolineare quanto detto dall'interprete di Ellie, nel video, ci sono anche Bryce Dallas Howard, DeWanda Wise e Isabella Sermon. Date un'occhiata alla featurette che troverete in cima all'articolo!