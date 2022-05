Jurassic World: Dominion farà meglio di Doctor Strange 2? Le previsioni del box office

Jurassic World: Dominion è l'ultimo capitolo del franchise inaugurato nel 1993 e in attesa della sua uscita prevista in Italia per il prossimo 2 giugno, iniziano già a circolare voci in merito ai possibile guadagni della pellicola nei suoi primi giorni al cinema.

Secondo il monitoraggio condotto da Box Office Pro, il nuovo film con Chris Pratt dovrebbe raggiungere tra i 165 e i 205 milioni di dollari nel suo weekend di uscita. Questi numeri tanto elevati indicano che la pellicola sarà uno dei principali titoli di punta della Universal Pictures, riuscendo nell'epica impresa di tenere quasi testa ai mastodontici incassi di Doctor Strange 2. Naturalmente, i guadagni del MCU sono ormai cosa rara per altri franchise.

I due film precedenti di Jurassic World hanno incassato rispettivamente $ 1,670 miliardi e $ 1,310 miliardi a livello mondiale e sebbene Dominion possa subire la spietata concorrenza di Top Gun: Maverick della Paramount Pictures, che vanta non solo un certo valore nostalgico ma anche un'entusiastica accoglienza da parte della critica, l'ultimo capitolo della saga potrebbe far sicuramente meglio dei suoi predecessori.

Jurassic World: Dominion apre a scenari mai visti in precedenza e sembra ormai più che chiaro che questo gran finale possa raccogliere l'attenzione non solo dei più giovani ma anche delle vecchie generazioni cresciute nel mito dei film di Steven Spielberg.

