Jurassic World: Dominion, i dinosauri si riappropriano della Terra nel trailer fan made

Il nuovo trailer fan made di Jurassic World: Dominion arriva a dare nuova speranza ai fan della saga che attendono con rinnovata impazienza di vedere le prossime avventure dei dominatori della Terra. Per scoprirne tutti i dettagli continuate oltre il salto.

Da quando è uscito nei cinema il secondo capitolo della trilogia sequel con Chriss Pratt e Bryce Dallas Howard c'è una sola domanda che ci ronza in testa: quando potremo averne ancora?

A rispondere al grido disperato dei fan, un'altrettanto appassionato della saga creata da Steven Spielberg nel 1993 ispiratosi alle ultime dichiarazioni di Colin Trevorrow su Jurassic World: Dominion. Il montaggio che troverete nel player in alto è stato realizzato raccogliendo alcune sensazionali scene di Jurassic World:Il regno distrutto (2018) e del corto Battle at Big Rock, che hanno dato vita al trailer che non ci aspettavamo, ma che avremmo già da tempo voluto vedere.

Nelle immagini vediamo la Terra precipitare rapidamente nel caos quando i nuovi esemplari di dinosauro cominciano a moltiplicarsi e pian piano conquistare ogni angolo del pianeta.

Nell'attesissimo terzo capitolo vedremo tornare sul set, oltre a Pratt nei panni di Owen Grady ed Howard in quelli di Claire Dearing, anche Jeff Goldblum (Ian Malcolm), Sam Neil (Alan Grant) e Laura Dern (Ellie Satler), che con questa speciale reunion faranno felici milioni di fan in tutto il mondo.

Nelle ultime settimane si è inoltre parlato di un possibile rinvio di Jurassic World 3, così come degli entusiasmanti dinosauri ibridi che potremmo vedere in Jurassic World: Dominion.