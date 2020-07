Jurassic World: Dominion, ci saranno più dinosauri che in ogni altro film della saga

Parlando con Steve Weintraub di Collider durante un panel dedicato al Comic-Con Home, il regista Colin Trevorrow ha condiviso la sua eccitazione per le nuove tecnologie impiegate con Jurassic World: Dominion, sequel diretto di Fallen Kingdom.

Aggiornando sul film, il regista ha anticipato che nella produzione verrà utilizzato il più alto numero di animatronic mai impiegato in un film della saga:

"Ci siamo sempre spinti verso l'utilizzo degli effetti pratici, ma in questo abbiamo realizzato più animatronics di quanti ne abbiamo avuti nei film precedenti. E la cosa che ho imparato, soprattutto lavorando da casa negli ultimi due mesi, è che finalmente questa tecnologia ha raggiunto un punto in cui è possibile di tutto. Con qualche minimo ritocco digitale, gli animatronic saranno in grado di conferire alla trama un livello di fedeltà e realismo incredibile. E' una cosa molto eccitante per me.”

Il regista ha anche promosso il film precedente diretto da JA Bayona:

“JA Bayona ha lavorato benissimo con gli animatronic nello scorso film, anche con un'illuminazione davvero fotorealistica che rendeva i modelli semplicemente bellissimi. Anche se potevano muovere solo la testa e la mascella, erano dipinte magnificamente a mano. In questo film lo facciamo per tutti i dinosauri, quindi quando li mettiamo davanti alla camera si può vedere come la luce reagisce alla pelle dell'animale."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nuova foto dal set di Jurassic World: Dominion; inoltre, sentite cos'ha detto Colin Trevorrow su Star Wars durante il succitato panel.