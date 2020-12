Jurassic World: Dominion darà il via a nuovi film per il franchise!

Nel corso di una recente intervista con Den of Geek, dopo aver discusso il futuro di Harrison Ford per Indiana Jones 5, lo storico produttore Frank Marshall ha parlato anche del franchise di Jurassic Park, evolutosi in quello di Jurassic World.

"Penso che il nuovo film sia una celebrazione e l'obiettivo di Colin era quello di celebrare l'intera serie", ha detto Marshall. "Non abbiamo solo cameo dei tre attori originali. Tutti loro hanno una parte fondamentale in questo episodio ed è stato davvero divertente riunirli tutti per la prima volta. Penso che si siano divertiti anche a lavorare insieme dopo tutto questo tempo".

Per quanto riguarda il fatto che Dominion servirà anche come conclusione della serie o come trampolino di lancio per nuovi capitoli, Marshall suggerisce: "I dinosauri sono qui tra noi ora e penso che ci sia l'opportunità per tante nuove storie. Staremo a vedere"; che, nel dialetto di Hollywood, solitamente vuol dire 'certo che andremo avanti con Jurassic World, ma adesso non possiamo confermarlo'.

Cosa ne pensate? Quali storie vorreste veder raccontate nell'universo narrativo di Jurassic Park? Ditecelo nei commenti!

Ricordiamo che Dominion riprenderà da dove si era interrotto Jurassic World: Fallen Kingdom del 2018, con la tecnologia per creare dinosauri liberamente disponibile sul mercato e soprattutto diverse creature fuggite dalla tenuta di Lockwood nel nord della California e pronte a prendersi il posto che spetta loro nella natura selvaggia e urbana. Secondo quanto riferito, il film racconterà una società nella quale umani e dinosauri tentano di coesistere in un mondo in cui il ritorno di questi animali una volta estinti sta rapidamente prendendo il sopravvento sul resto.

Jurassic World: Dominion è previsto per il 10 giugno 2022, dopo che la sua data di rilascio originale dell'11 giugno 2021 è stata modificata causa pandemia. Le riprese sono state completate già da qualche settimana.