Jurassic World: Dominion, un crossover con Fast & Furious? Il regista amerebbe l'idea

Come ormai sappiamo, le primissime immagini in movimento di Jurassic World: Dominion verranno mostrate in IMAX come preview di Fast & Furious 9, e discutendo proprio di questa anteprima con Empire il regista Colin Trevorrow ha avuto modo di commentare in modo entusiasta l'idea di un crossover tra i due franchise Universal.

Queste le sue parole:



"Non voglio dire nulla di serio perché poi i meme non si fermerebbero più. La realtà non è così divertente, purtroppo. Voglio dire, ho mai sentito parlare di un crossover tra franchising? Ovviamente no. Mi piace vedere le persone prendere sul serio la cosa su Twitter? Assolutamente sì. Quindi continuiamo a divertirci con i what-if".



Prima ancora della condivisione del poster e della prima immagine ufficiale, pochi giorni fa era stato annunciato che un trailer di Jurassic Park: Dominion sarebbe stato pubblicato prima di quanto potessimo immaginare.

"Uscirà prima di quanto pensiate. Non posso ancora parlarne, ma abbiamo in programma qualcosa di divertente che ha a che fare con il ritorno delle persone al cinema" aveva dichiarato Trevorrow, di ritorno alla regia della saga dopo aver diretto il primo Jurassic World.

Il film arriverà al cinema nel giugno 2022, e vedrà un cast composto da tre veterani del franchise di Jurassic Park come Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neil insieme ai protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Stando alle anticipazioni trapelate finora, Jurassic World: Dominion racconterà una società nella quale umani e dinosauri tentano di coesistere in un mondo in cui il ritorno di questi ultimi sta rapidamente prendendo il sopravvento.



