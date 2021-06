Jurassic World: Dominion, ecco come il corto Battle at Big Rock sarà collegato al film

Con l'arrivo del primo poster ufficiale di Jurassic World: Dominion, è stato confermato che il primo sguardo esteso al film verrà proiettato al cinema dal prossimo 25 giugno insieme a Fast & Furious 9.

Intervistato da Screen Rant, il regista Colin Trevorrow ha raccontato tre scene che saranno presenti nel trailer, rivelando che il film mostrerà l'attacco visto nel cortometraggio ufficiale Battle at Big Rock visto dalla prospettiva di un testimone esterno.

"Una scena mostra un Gallimimo in un quartiere. Volevamo che quel pezzo fosse filmato essenzialmente come con un iPhone - qualcuno sul sedile anteriore della propria auto" ha spiegato Trevorrow. "La seconda è in realtà un angolo alternativo dell'evento di Battle at Big Rock, dove l'Allosauro capovolge il camper in qui si trovano tutti, ma è ripreso da vicino, da qualcuno che si trova in uno degli altri camper. E la terza è il Mososauro che abbatte una barca per la pesca di granchi. Perché se c'è un Mososauro là fuori, probabilmente non dovresti buttare in mare delle reti da pesca per granchi perché sono deliziosi."

In attesa di scoprire che quando il filmato in questione verrà diffuso in rete, vi ricordiamo che la pellicola, che Trevorrow ha descritto di recente come il climax della saga di Jurassic Park, ha un'uscita fissata al 10 giugno 2022.