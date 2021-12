Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow svela il villain del film: il suo nome

Uno dei film più attesi del 2022 è Jurassic World: Dominion diretto da Colin Trevorrow. E proprio il regista si è soffermato su un dettaglio importante, che includerà ritorni eccellenti e altrettante conferme. Dopo i problemi di produzione legati alla pandemia, finalmente il film arriverà nelle sale cinematografiche.

Nel nuovo capitolo torneranno volti amati del franchise direttamente da Jurassic Park, come Laura Dern (Ellie Sattler), Sam Neill (Alan Grant) e Jeff Goldblum (Ian Malcolm). Molti fan si chiedono quanto tempo avrà il cast originale in Dominion. E un altro personaggio del passato avrà un ruolo importante nel prossimo film, pur essendo interpretato da un attore diverso.



Lewis Dodgson è il villain principale dei romanzi di Michael Crichton, pur avendo uno spazio marginale in Jurassic Park (1993) dov'è interpretato da Cameron Thor.

Il ruolo è stato ereditato da Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). In una recente intervista con Entertainment Weekly, Trevorrow ha parlato di Scott e di Lewis Dodgson:"È il cattivo principale in entrambi i romanzi [di Crichton] e penso che quello che Campbell ha fatto con il personaggio sia semplicemente fantastico. Non vedo l'ora che la gente lo veda".



Colin Trevorrow è produttore esecutivo del film insieme a Steven Spielberg. Oltre a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard che tornano nei panni di Owen Grady e Claire Dearing, il film include anche BD Wong, Mamoudou Athie, Dichen Lachman e DeWanda Wise.



