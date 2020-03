Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow sottolinea che sul set 'tutti contano'

Colin Trevorrow è sbarcato da poco su Instagram e ha deliziato i fan di Jurassic World con diversi contenuti dal set del nuovo film del franchise, Jurassic World: Dominion, dopo aver lasciato la regia del titolo precedente - Jurassic World: Il regno distrutto - a Juan Antonio Bayona. Dominion sarà il secondo film della saga diretto da Trevorrow.

In questi giorni Colin Trevorrow ha annunciato l'inizio della produzione del film, pubblicando sui social alcune immagini dal set. L'ultimo post del regista sottolinea che sul set è stato deciso di etichettare le sedie della produzione perché 'tutti contano'.

Una scelta interessante, considerando il tipo di produzione, con un cast stellare composto da volti della nuova trilogia (Chris Pratt, Bryce Dallas Howard) e star di ritorno (Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum).



"Abbiamo tolto i nomi dalle sedie. Contano tutti di più" ha scritto Colin Trevorrow nella didascalia dell'immagine, che mostra una sedia da set nera con il logo rosso di Jurassic World.

La scelta ha trovato una risposta positiva nei commenti dei fan al post. Di recente Colin Trevorrow ha spiegato il motivo per cui è stato deciso di riunire il vecchio cast soltanto ora e non prima:"Avremmo dovuto trovare un motivo per cui Ellie, Malcolm e Grant si ritrovano nel parco nello stesso giorno e proprio quando accade un altro imprevisto. Il prossimo film consente a questi personaggi di far parte della storia in maniera organica. Emily Carmicheal e io lo chiamiamo Jurassic Park VI perché lo è".

In questo film è confermato il ritorno di BD Wong. La nuova foto dal set mostra una Terra di Confine per Jurassic World: Dominion.