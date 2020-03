Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow omaggia le donne che lavorano al film

Il mese scorso Colin Trevorrow ha annunciato l'inizio della produzione di Jurassic World: Dominion e in queste settimane non ha fatto mancare aggiornamenti da regalare ai fan tramite i social. E negli ultimi giorni ha voluto condividere un pensiero le donne che lavorano al film, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

"La nostra crew" ha scritto Colin Trevorrow, condividendo un'immagine che mostra tutte le donne che si adoperano in queste settimane alle riprese di Jurassic World: Dominion. Ovviamente il post ha generato diversi commenti degli utenti:"Bellissima famiglia! Vi auguro tutto il meglio" ha scritto un follower.

"Orgoglioso di essere #TeamTrevorrow" ha proseguito un altro fan.



Jurassic World: Dominion è il terzo capitolo dei nuovi capitoli cinematografici del franchise iniziato nel 1993 grazie a Steven Spielberg con Jurassic Park.

Il film vede di nuovo Bryce Dallas Howard e Chris Pratt nei panni di Claire Dearing e Owen Grady, oltre all'atteso ritorno di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum negli iconici ruoli di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm (quest'ultimo già brevemente comparso in Jurassic World: Il regno distrutto).

"Avremmo dovuto trovare un motivo per cui Ellie, Malcolm e Grant andassero tutti al parco tematico nello stesso giorno in cui - di nuovo - viene distrutto. Il prossimo film consente ai personaggi di tornare in maniera organica" ha spiegato Trevorrow.

Su Everyeye trovate il poster di Jurassic World: Dominion mentre fra i nomi eccellenti anche il ritorno di BD Wong.