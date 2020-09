Jurassic World Dominion, Colin Trevorrow: 'Non sottovalutate i tre protagonisti originali'

In una recente intervista con SYFY Wire, il regista e sceneggiatore Colin Trevorrow ha avuto modo di parlare dell'attesissimo Jurassic World: Dominion, attualmente in fase di produzione e in uscita a metà 2021, soffermandosi soprattutto sull'importanza a suo avviso molto sottovalutata del ruolo del tre protagonisti originale della saga.

Sta ovviamente parlando del ritorno di Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern nei panni di Alan Grant, Ian Malcolm ed Ellie Sattler, che proprio stando alle parole del regista ricopriranno un ruolo importantissimo all'interno dell'economia narrativa del terzo film della saga sequel-reboot di Jurassic Park, fugando così ogni dubbio degli appassionati circa la loro effettiva presenza nel progetto, che nulla a che vedere con il cameo di Goldblum ne Il Regno Distrutto.



Ha detto Trevorrow: "Penso seriamente che le persone stiano sottovalutando le dimensioni e l'importanza del ritorno dei personaggi di Alan Gran, Ellie Sattler e Ian Malcolm in questo terzo film. Il nuovo capitolo è ragionato come un ensamble e questo elemento è molto importante, cioè la capacità di riprendere questi amatissimi personaggi dopo quasi 30 anni ormai dalla loro unica avventura insieme, capire come interagiscono oggi in un contesto che mai abbiamo visto prima. Per me è qualcosa di estremamente eccitante e stimolante. Sto davvero vivendo un sogno".



E ha anche aggiunto: "Questo è il film che stavo aspettando di fare dall'inizio. È quello su cui abbiamo lavorato senza sosta negli ultimi due anni. Tutto era parte di una storia più lunga e di un progetto di grande durata".



Jurassic World: Dominion uscirà nelle sale l'11 giugno 2021. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle anticipazioni sul ritorno nell'Isola di Sorna condivise dal regista Colin Trevorrow nei giorni scorsi. Intanto, hanno raggiunto il set anche Sam Neil e Laura Dern.