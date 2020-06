Jurassic World Dominion, per Colin Trevorrow sarà Jurassic Park 6: top o flop in arrivo?

Si era già parlato dell'eccezionalità di Jurassic World Dominion, attesissimo sesto capitolo del franchise giurassico e a confermarlo è anche la protagonista Bryce Dallas Howard e il regista Colin Trevorrow, che hanno rivelato nuovi dettagli sulla trama.

Nelle due ultime dichiarazioni al magazine Empire il regista ha parlato di alcune delle sfide di Dominion:

"Avremmo dovuto escogitare un motivo per cui Ellie, Malcolm e Grant sono tornati tutti al parco a tema nello stesso giorno in cui è stato distrutto, di nuovo. Il prossimo film consente ai personaggi della saga di far parte della storia in modo organico. Emily Carmichael e io lo chiamiamo Jurassic Park VI perché lo è".

Il progetto di Trevorrow, che punta sfidare nientemeno che il cult di Steven Spielberg, sembra decisamente ambizioso e il pericolo di volare troppo vicino al sole è palpabile, soprattutto se consideriamo gli ultimi aggiornamenti della Howard.

L'attrice è rimasta infatti colpita dalla gran quantità di umorismo presente nella sceneggiatura del film, che potrebbe forse oscurare il ritorno sul set di Sam Neil, Jeff Goldblum e Laura Dern, volti storici del parco a tema cinematografico.

"È stato davvero esilarante leggere il copione", ha dichiarato la Howard. "Anche mio marito l'ha letto, Colin [Trevorrow] ci aveva dato l'ok, ed era una risata continua, ma anche perché siamo davvero entusiasti all'idea di tornare sul set."

Già in passato abbiamo visto franchise cadere per l'errato bilanciamento di narrazione ed elementi secondari, quanto distrattivi, come appunto l'umorismo: come pensate sarà il risultato?