Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow: 'Ecco perché non vedremo dinosauri ibridi'

Nella saga sequel di Jurassic Park abbiamo visto delle nuove tipologie di dinosauri farsi largo, gli ibridi. Così ci sono stati presentati alcuni esemplari di queste nuove specie, ma sembra propria che non ne vedremo alcuno in Jurassic World: Dominion, e a spiegarci perché è il regista Colin Trevorrow.

"L'idea degli ibridi ha fatto il suo corso, narrativamente parlando, con il secondo film" avrebbe affermato ai microfoni di SFX Magazine"Non c'entrava con l'ambiente in cui abbiamo inserito i nostri personaggi. È così devoto ai reali principi scientifici che la loro priorità numero uno sarebbe rendere i dinosauri il più paleontologicamente corretti possibile. Non considererebbero l'idea di realizzare degli ibridi qui. Guarderebbero dall'alto in basso a una cosa del genere".

Come confermato anche da Chris Pratt, Jurassic World: Dominion chiuderà il franchise, quindi sarà sicuramente interessante vedere come si svilupperanno le storyline rimaste in sospeso e quelle che si andranno ad aggiungere adesso. Dopotutto, vedremo anche il ritorno dei Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldlum, quindi di sorprese ce ne saranno sicuramente...

