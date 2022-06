Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow: 'Ecco cosa mi ha consigliato Steven Spielberg'

Nonostante le numerose stroncature, Jurassic World: Dominion sta facendo bene al box office e il regista Colin Trevorrow non potrebbe esserne più felice, soprattutto per il forte legame che lega questa pellicola a quelle dirette da Steven Spielberg.

E proprio parlando del celebre padre di Jurassic Park, Trevorrow ha detto: "Le norme anti-Covid non ci hanno permesso di lavorare a stretto contatto, ma lui è sempre coinvolto nella fase della sceneggiatura prima e nella post-produzione poi. Devo ammettere che è molto rispettoso del lavoro del regista e cerca di non intromettersi mai".

Spielberg è il produttore esecutivo di Jurassic Wold: Dominion, ma Trevorrow ha rivelato che l'iconico regista non ha mai visitato il set del film nonostante la reunion qui avvenuta tra Laura Dern (Ellie Sattler), Sam Neill (Alan Grant) e Jeff Goldblum (Ian Malcolm). Parlando proprio di questo grande artista ha poi aggiunto:

"Ho seguito i suoi consigli, mi ha detto: 'Non dimenticare che questi sono esseri umani. Queste sono persone reali, scienziati, genitori che stanno vivendo qualcosa di spettacolare, qualcosa di fantastico'. Quindi è in questo che è così bravo. Persone reali nel mondo reale, come E.T., Indiana Jones è un professore che commette errori e a volte fallisce e si fa male. Ha creato un eroe diverso da quello che era stato fatto fino a quel momento. Ci ha presentato queste persone reali nel mondo reale. Quindi Dominion non è un film di supereroi, e per quanto mi piacciano, questo è un film sul nostro mondo con una cosa diversa".

Se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione di Jurassic World: Dominion e come sempre, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.