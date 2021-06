Jurassic World: Dominion, per Colin Trevorrow sarà il climax della saga di Jurassic Park

A quanto pare Jurassic World: Dominion vuole fare le cose in grande: almeno è quanto emerge dalle dichiarazioni del regista Colin Trevorrow, che ha anticipato che il suo film si caricherà sulle spalle le conclusioni di due diverse trilogie.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Entertainment Weekly, infatti, lo sceneggiatore e regista di Dominion - che torna nella saga dopo aver già scritto e diretto il primo Jurassic World - ha dichiarato: "La sfida più grande nel mio ritorno alla saga di Jurassic World è stata quella di raccontare la storia giusta che rappresentasse il culmine di sei film".

Trevorrow in precedenza aveva detto a EW che Dominion rappresenterà "il climax di una storia iniziata anni fa", spiegando: "Quando arrivi alla fine della trilogia di Jurassic Park, potrebbe non essere molto quale fosse la storia completa di quei tre film, perché vennero realizzati in maniera molto episodica allora. Ma una volta concluso Dominion, i fan sentiranno di aver assistito ad un solo arco narrativo: tutto ciò che è accaduto in quei primi tre film alla fine scoprirete che ha portato a quello che accadrà in questo nuovo episodio". Tra le altre cose, è stato anche anticipato che Jurassic World: Dominion rivelerà le origini del T-Rex di Steven Spielberg, il celebre dinosauro simbolo del primo film.

I protagonisti di Jurassic Park Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill riprendono i loro ruoli iconici esplorati nella trilogia originale, unendosi al cast della trilogia di Jurassic World guidato da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e di cui fanno parte anche Omar Sy, Justice Smith, Jake Johnson e BD Wong. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!

