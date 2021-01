Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow anticipa qualche nuovo dettaglio sul film

In una recente intervista con Comicbook.com, il regista Colin Trevorrow ha avuto modo di parlare brevemente dei lavori sull'attesissimo Jurassic World: Dominion, terzo e ultimo capitolo della saga conclusiva del franchise cinematografico di Jurassic Park in uscita nelle sale americane nell'estate del 2022.

Ha detto Trevorrow:



"Girare Dominion è diverso da qualsiasi altra esperienza che ho avuto e probabilmente mai avrò. Ho vissuto con il cast per quattro mesi mentre giravamo il film e abbiamo imparato a conoscerci tutti molto bene. Siamo stati in grado di approfondire le logiche del film e lavorare su ciascuno dei diversi personaggi in un modo che mai avremmo avuto l'opportunità di fare. Quel tipo di immersione costante non è proprio il modo in cui si sviluppano in generale i film, perché le persone vivono tutte in luoghi separati e le vedi solo ed esclusivamente sul set".



Sul film in sé spiega: "Jurassic World: Dominion è un film ricco di emozioni e grandi tematiche. C'è molto in gioco perché ci siamo impegnati tutti duramente per realizzarlo. E penso che approfondisca ognuno di questi personaggi meglio che negli altri film, perché ormai ogni attore è un autorità al riguardo dopo averli interpretati per così tanto tempo. Ho voluto dare agli attori l'opportunità di scrivere e trovare la verità nascosta in ciascuno dei loro personaggi. Il risultato è qualcosa di eccezionale e straordinario che mai avrei potuto fare da solo".



Cos'è che ha spinto comunque Trevorrow a tornare alla regia del film, comunque, Trevorrow lo ha rivelato ai microfoni di Entertainment Weekly, spiegando con molta sincerità



"Molto onestamente è soltanto perché lo adoro. Non ho davvero altra risposta migliore di questa. Sono stato molto fortunato a essere coinvolto in diverse tipologie di storie e dopo aver collaborato con Juan Antonio Bayona nel secondo film, per me è stato fonte d'ispirazione vedere come un altro regista è riuscito a interpretare quel capitolo centrale della storia. Sono stato sinceramente commosso dall'esperienza. E in quel momento stavo attraversando un periodo difficile. Dunque, tuffarmi di nuovo in questo mondo di dinosauri con un altro regista e realizzare qualcosa in cui credevamo fortemente mi ha ridato la voglia di finire con le mie mani quanto avevo iniziato".



Jurassic World: Dominion uscirà nelle sale cinematografiche americane il 10 giugno 2022.