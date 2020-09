Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow anticipa collegamenti con la serie Netflix!

Se siete fra coloro che hanno già visto Jurassic World: Nuove Avventure, la serie animata di Netflix ambientata durante gli eventi del primo Jurassic World, allora siete pronti per ciò che accadrà nel prossimo capitolo della saga, Jurassic World: Dominion.

Nel corso di una recente intervista con i colleghi di ComicBook, infatti, il regista e sceneggiatore Colin Trevorrow, fra i produttori della serie tv, ha confermato che Nuove Avventure avrà diversi legami col nuovo film del franchise.

"Tutti gli sceneggiatori che hanno lavorato alla serie tv conoscevano intimamente tutto ciò che stiamo facendo per Dominion", ha rivelato Trevorrow. "Non ho tenuto per me alcun segreto. Non sono quel tipo di regista, parlo di queste cose continuamente con i miei collaboratori, anche con gli attori. Nello specifico, per questa serie animata, sarebbe stato impossibile costruire qualcosa che sembrasse davvero parte della stessa storia. Abbiamo costruito una base qui che, in futuro, ci permetterà di intrecciare le cose in un modo che penso sia davvero nuovo ed eccitante ... e anche piuttosto inaspettato".

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Avete già visto la prima stagione di Jurassic World: Nuove Avventure? Vi è piaciuta? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nuova foto dal set di Jurassic World: Dominion, con la straordinaria partecipazione di Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill.