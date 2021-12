Jurassic World: Dominion, Claire è nei guai nella nuova foto dal film

Se non vi è bastata la preview di 5 minuti di Jurassic World: Dominion, date un'occhiata a questa nuova immagine con protagonista la Claire Dearing di Bryce Dallas Howard.

"Reggetevi forte!" scrive l'attrice su Instagram, ricondividendo un'immagine inedita pubblicata da Total Film del terzo capitolo della saga di Jurassic World "Lavorare al franchise di @jurassicworld ha indubbiamente cambiato la mia vita in così tanti modi, e mi ha introdotto a dei collaboratori che ormai considero amici per la vita. Non vedo l'ora che Jurassic World: Dominion esca al cinema, non sto più nella pelle. E SPOILER ALERT: ci sono dei dinosauri".

Sembra dunque che Claire si troverà (letteralmente) con l'acqua alla gola in Jurassic World: Dominion, la pellicola diretta da Colin Trevorrow in arrivo a giugno 2022 nelle sale.

"Questo è uno di quei rari film in cui posso dire che è tutto così diverso da ciò che ho visto fino ad ora" ha commentato il regista nel corso dell'intervista per il magazine "Non sapevo cosa guardare per prendere ispirazione. Davvero, ho visto un sacco di documentari sulla natura. Planet Earth a manetta. Il film fa affidamento su degli animali le cui reazioni sembrano naturali"

E sul ritorno di Sam Neill Laura Dern e Jeff Goldblum ha voluto precisare che "Laura, Sam e Jeff avranno tanto screen time quanto ne hanno Bryce e Chris. Non saranno insieme tutto il tempo, ma seguiremo entrambe le storie in maniera equa, e sentirete come a un certo punto potranno incrociarsi... C'è questo tipo di tensione"

"Non è strutturato necessariamente allo stesso modo in cui di solito si impostano i film hollywoodiani. Ma funziona" conclude poi.

Noi non vediamo l'ora di vedere Jurassic World: Dominion, e voi?