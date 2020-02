Jurassic World: Dominion, Chris Pratt spiega il titolo ufficiale del terzo capitolo

Dopo la rivelazione che il terzo capitolo del franchise si intitolerà Jurassic World: Dominion, Chris Pratt è intervenuto su Instagram per spiegarne il significato, nei limiti di ciò che gli è concesso di poter rivelare in pubblico. Una cosa è certa: l'umanità non se la passerà bene...

Ripostando sul suo account Instagram la prima immagine dal set diffusa da Colin Trevorrow ieri, Pratt ha poi scritto in didascalia: "JURASSIC WORLD do·min·ion /dəˈminyən/ sovranità o controllo "tentativo dell'uomo di dominare sulla natura", per poi concludere con la sua solita spavalderia: "Tenetevi ben saldi sulle vostre chiappe". Il titolo sembra anche tornare a riferirsi a un passaggio dell'originale Jurassic Park e al personaggio di John Hammond, il quale - nonostante le migliori intenzioni - stava cercando di affermare il suo dominio sulla natura, fatto che poi gli si è ritorto contro come sappiamo.

Jurassic World: Dominion, immaginiamo tornerà a ribadire che il concetto di "controllo della natura" e l'idea che l'uomo possa estendere il suo dominio su tutto quello che lo circonda sia aberrante. Nel 2018 fa usciva nelle sale di tutto il mondo Jurassic World: Il regno distrutto, nelle cui ultime scene abbiamo visto fuggire alcuni dinosauri dalla speciale area di contenimento in cui vivevano. Come se la caverà l'umanità in questa strana e pericolosa convivenza?

Diretto da Trevorrow, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme ad Emily Carmichael, in Jurassic World 3 vedremo nuovamente impegnati Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, Justice Smith, Daniella Pineda, Jake Johnson, Omar Sy e Dichen Lachman. A loro si aggiungeranno anche Scott Haze e Dichen Lachman, il cui ruolo non è stato ancora rivelato.

Solo pochi giorni fa Pratt aveva paragonato il nuovo Jurassic World ad Avengers: Endgame, mentre il primo baby dinosauro del film veniva mostrato al mondo. Jurassic World: Dominion uscirà nelle sale di tutto il mondo l'11 giugno 2021.