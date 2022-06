Jurassic World Dominion: Chris Pratt assente alle première, ma si photoshoppa in ogni foto

Quando si tratta di Jurassic World, Chris Pratt è il più giocherellone di tutti, sui social e non. Rimasto noto un ultimo video in cui tentava, subito rimbrottato, di entrare nella bocca di un dinosauro. Oggi, quella posa diventa uno dei tanti photoshop alle première del terzo capitolo, da cui si è dovuto assentare per "doveri di padre".

Sono molti i grossi franchise, con i loro nuovi capitoli in uscita nel corso di quest’anno, in cui ritroveremo l’amato Chris Pratt. Dal lato Disney e Marvel, lo vedremo prima nell’ormai attesissimo Thor Love and Thunder assieme alla sua squadra, per poi dover addio a una parte di essa in Guardiani della Galassia 3 (nel quale, notizia recente invece, si è aggiunta nel cast un membro di The Suicide Squad). Ma ora la fine della seconda trilogia di Jurassic Park è nei cinema di tutto il mondo e prima di arrivarci è dovuta passare per le première. Peccato che il suo protagonista non ci fosse, impegnato in questi famosi doveri di padre.

L’attore infatti è appena diventato padre per la terza volta, dato che Pratt e sua moglie Katherine Schwarzenegger hanno appena accolto il loro secondo nascituro insieme — una figlia di nome Eloise — proprio a maggio. Inutile dire come gli oneri di un neonato, fra l’altro recentissimo, vengano prima di tutto. Ma negli intermezzi fra pannolini e biberon, l’attore ha comunque trovato il tempo di strapparci l’ennesima risata per mezzo dei suoi canali social, dove ha condiviso una serie di foto raffiguranti il cast del film e provenienti dalle première di tutto il mondo.

C’è un dettaglio, però, che in alcune potrebbe sfuggire: lui, sempre lui e comunque lui. Chris Pratt si è photoshoppato – fra l’altro, in pose davvero esilaranti – per essere presente in ognuna, col cuore e per “metterci la faccia”. Diversi i commenti ufficiali che trovate nel post in calce all’articolo: la co-star DeWanda Wise ha inserito degli emoticon; la co-protagonista Bryce Dallas Howard gli ha fatto gli auguri per il nascituro (“Eri lì con lo spirito! Ti adoro Papà Pratt!”); così anche l’account ufficiale del franchise (“Questo è lo spirito!”). Oltre agli interpreti del reboot, ritroveremo i volti storici degli originali, da Jeff Goldblum a Laura Dern, passando ovviamente per Sam Neill. Voi l’avete già visto? Quali le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!