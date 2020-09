Jurassic World Dominion: il cast originale avrà un ruolo fondamentale, parola di Trevorrow

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum avranno ben più di un cameo in Jurassic World: Dominion. Lo aveva assicurato lo stesso Neil prima ancora delle riprese, e Colin Trevorrow ha ora rivelato che il trio avrà un ruolo più ampio di quanto possiamo aspettarci.

"Questo è il film che volevo fare dall'inizio. È quello che abbiamo costruito a partire dagli ultimi due film. Faceva davvero parte di una storia più ampia e già programmata" ha spiegato il regista a Collider. "Penso che le persone stiano sottovalutando le dimensioni e l'importanza dei personaggi di Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum in questo film. Si tratta di prendere dei personaggi amati da quasi 30 anni e capire come farli interagire tra loro nel contesto di un mondo che non abbiamo mai visto prima, ed è eccitante poter assistere a qualcosa di nuovo. Sto vivendo il momento pi bello della mia vita."

Questa idea di un terzo capitolo programmato con largo anticipo era già stata anticipata in un certo senso anche da Chris Pratt, che dall'alto della sua esperienza in un universo condiviso come il Marvel Cinematic Universe aveva paragonato Dominion ad Avengers: Endgame, riferendosi soprattutto al modo in cui il film riunirà tutti i personaggi più importanti del franchise.

Le riprese della pellicola, lo ricordiamo, si stanno svolgendo proprio in questo momento nel Regno Unito in vista dell'uscita fissata a giugno 2021. Per altre notizie, vi lasciamo alla prima foto del trio storico di Jurassic Park sul set di Dominion.