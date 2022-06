Jurassic World Dominion: buone previsioni al primo box office (in barba alle stroncature)

Raramente la critica è andata così pesante su un film ad alto budget, almeno nell'ultimo periodo, rispetto a quanto scritto su Jurassic World: Dominion, ultimo capitolo che dovrebbe chiudere la trilogia revival. Poi, chissà: dipenderà tutto dal botteghino, che stando alle previsioni sul weekend promette bene. Ma rischia di arenarsi presto.

La parola a Deadline, che nella sua analisi ormai quotidiana del botteghino domestico e secondariamente di quello nazionale, offre una rubrica di grande approfondimento sullo stato economico delle sale e dei film distribuiti. Il nuovo juggernaut della settimana è ovviamente il terzo capitolo che andrà a chiudere la trilogia revival dell’originale di Steven Spielberg. Da noi è già uscito da qualche giorno come in molti altri Paesi del mondo, attestandosi su 110 milioni al botteghino internazionale anche grazie al mercato cinese. Una performance né troppo drammatica né troppo entusiasmante, considerando che in alcuni mercati il film è uscito già da una settimana o più.

Per pareggiare il suo budget di produzione di 185 milioni, al netto però dei costi elevati di marketing e distribuzione, dovrà contare sul mercato statunitense, che però potrebbe essere più incoraggiante di quanto si pensi. Primo segnale i 18 milioni di dollari alle anteprime – mentre Chris Pratt si photoshoppava nelle foto delle première di Jurassic World Dominion, disertate dalla prima all’ultima per ragioni familiari – in linea con quelle dei precedenti capitoli: ma questo partiva da premesse ben peggiori. La critica l’ha massacrato, con molte testate che gli hanno assegnato punteggi fra 1 e 1,5 su un massimo di 5 stelle. Si attende però il giudizio del pubblico su CinemaScore, finora particolarmente generoso con questa saga. Basti pensare ai clamorosi A e A- dati ai precedenti capitoli.

Sulla base di tutti questi dati, comprese le analisi delle discussioni social, ci si aspettano 55 milioni alla chiusura della giornata di debutto e 132 milioni entro la fine del weekend, su un totale di 4.676 sale. Risultato che rimane comunque inferiore ai primi weekend dei precedenticapitoli: rispettivamente 208 e 148 milioni. Ma comunque una buona previsione, considerando il tono delle recensioni. Tuttavia, fa sapere RelishMix, sembra che la critica più condivisa – il fatto che il film sia troppo denso e dispersivo, compresa la reunion di tutti i vecchi volti fra cui uno in particolare ha ammesso di ricordare a malapena Jurassic Park – sia esattamente ciò che sta incuriosendo i fan, desiderosi del malloppo prima della fine. Voi l’avete già visto? Che ne pensate?