Jurassic World: Dominion, Bryce Dallas Howard ha letto lo script, ecco la sua reazione

Il progetto è così ambizioso che il regista Colin Trevorrow ha dichiarato di riferirsi ad esso come Jurassic Park 6, e ora Bryce Dallas Howard dice la sua sulla storia che la vedrà protagonista al fianco di Chris Pratt.

Dopo aver parlato dei suoi altri progetti, tra cui la direzione di un altro episodio di The Mandalorian e un documentario per Apple+ intitolato Dads, la vediamo trattare anche la questione Jurassic World in un video di Collider:, è stato esilarante leggerlo. Anche mio marito ha potuto leggerlo, Colin [Trevorrow] ci ha detto 'Sì, tu e Seth potete leggerlo', edEd è stato spassoso, perché siamo tutti davvero emozionati all'idea di tornare insieme".

Sembra proprio che si nascondano grandi sorprese nel copione di Dominion, e in effetti potremo assistere per la prima volta ad un mondo popolato da dinosauri, con tutti i problemi connessi e alla difficile convivenza con l'uomo.Sul fronte delle tempistiche l'attrice ha ammesso di non aver ancora ricevuto informazioni precise, ma è sicura che verrà fatto di tutto per assicurare alle professionalità coinvolte il massimo livello di protezione dal contagio.

Le dichiarazioni di Universal ci fanno comunque ben sperare per un nuovo avvio delle riprese in tempi brevi, dopo lo stop al mondo cinematografico dovuto alla pandemia.