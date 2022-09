Jurassic World Dominion, Bryce Dallas Howard confessa: 'Volevano che perdessi peso'

Bryce Dallas Howard è tornata a vestire i panni di Claire Dearing per la terza volta nel franchise in Jurassic World: Il Dominio, arrivato nelle sale qualche mese fa.

Nella sua ultima intervista con Metro, l'attrice ha rilasciato alcune dichiarazioni che faranno sicuramente discutere. Infatti, i dirigenti dello studio le avrebbero chiesto di perdere peso prima dell'inizio delle riprese dell'ultimo capitolo giurassico, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio. Così, a prendere le difese dell'attrice ci ha pensato il regista del film, Colin Trevorrow.

"Cosa mi è stato chiesto per poter essere in questo terzo film, come lo dico, come lo dico, come lo dico... mi è stato chiesto di non usare il mio corpo naturale nel film", ha raccontato la Howard. “Nel terzo film c'erano così tante donne nel cast, e Colin ha voluto fortemente prendere le mie difese... perché la questione è tornata di nuovo, 'Dobbiamo chiedere a Bryce di perdere peso.'"

L'attrice ha continuato: "[Colin] diceva, 'Ci sono molti tipi diversi di donne su questo pianeta e ci sono molti tipi diversi di donne nel nostro film'. Ho avuto modo di fare così tante acrobazie che non sarebbero state possibili se fossi stata a dieta".

"Ero davvero elettrizzata [per] tutta l'azione che dovevo fare, ma dovevo farla con il mio corpo, ero al massimo della forza," ha concluso la Howard.



Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il franchise di Jurassic World ha superato i 6 miliardi al box-office.