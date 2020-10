Jurassic World: Dominion, Bryce Dallas Howard commenta il rinvio: 'Grazie, Colin Tevorrow'

L'interruzione delle riprese causa Covid non è di certo una buona notizia per chi aspetta spasmodicamente Jurassic World: Dominion, ma secondo Bryce Dallas Howard i produttori e il regista hanno preso la decisione giusta.

L'attrice, che affiancherà Chris Pratt anche in questo terzo capitolo, ha deciso di postare una simpatica immagine con protagonista un dinosauro dotato di mascherina: "Sono davvero grata a Colin Trevorrow e all'intera famiglia di Jurassic per aver dato priorità alla salute e alla sicurezza prima di tutto. Non vedo l'ora di finire le riprese in bellezza, non sono mai stata più entusiasta per un film in vita mia ".

Il commento arriva dopo l'annuncio del regista, che diceva di aver appena saputo di "qualche test positivo al Coronavirus. Sono tutti risultati negativi poco dopo, ma a causa dei nostri protocolli di sicurezza saremo in pausa per due settimane. Torneremo presto".

Tra i vari studios cinematografici, la Universal era stata una delle prime a mettere in chiaro che avrebbe investito molto nella sicurezza, con test continui ai lavoratori, in modo da tutelare la salute di tutti e scongiurare un contagio che porterebbe seri problemi per la produzione. Due settimane in più sembrano tutto sommato tollerabili, soprattutto se consideriamo che Dominion era già stato rinviato e che dovremo pazientare ancora qualche tempo prima del gran finale.