Jurassic World: Dominion, Bryce Dallas Howard cavalca un T-Rex nella foto dietro le quinte

Dopo mesi di difficoltà e rinvii causati dalla pandemia, le riprese di Jurassic World: Dominion sono finalmente terminate in vista dell'uscita a giugno 2022. Nel frattempo, la star del franchise Bryce Dallas Howard ha deciso di regalare ai fan una foto dietro le quinte della pellicola.

Come potete vedere in calce, l'attrice ha condiviso su Twitter uno scatto dal set in cui si trova sul dorso di una riproduzione di un T-Rex, simbolo indiscusso della saga dei dinosauri targata Universal Pictures.

Il film sarà ambientato immediatamente dopo gli eventi di Jurassic World: Il Regno distrutto, con la tecnologia per creare dinosauri liberamente disponibile sul mercato e diverse creature fuggite dalla tenuta di Lockwood nel nord della California che sono pronte a prendersi il posto che gli spetta nel mondo. Secondo le anticipazioni, Dominion racconterà una società nella quale umani e dinosauri tentano di coesistere in un mondo in cui il ritorno degli animali sta rapidamente prendendo il sopravvento.

Oltre alla Howard, che di recente ha diretto un episodio della stagione 2 di The Mandalorian, nel cast della pellicola rivedremo anche Chris Pratt e gli interpreti storici del franchise Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern, che riprenderanno i loro iconici ruoli dalla saga di Jurassic Park. Qui potete trovare una loro foto sul set di Jurassic World: Dominion.