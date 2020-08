Jurassic World: Dominion, Bryace Dallas Howard riflette sulle riprese in piena Pandemia

Mentre produzioni importanti come The Batman o Matrix 4 sono in procinto di ripartire a breve, uno dei primi set ad assere stato riaperto con ogni misura precauzionale per evitare un eccessivo numero di contagi da Covid-19 è quello di Jurassic World: Dominion di Colin Trevorrow, attualmente in fase di shooting.

Sappiamo che la Universal Pictures ha sborsato una cifra esorbitante per premurarsi di ogni misura cautelativa sul set, e proprio recentemente Bryce Dallas Howard, interprete di Claire Dearing nel franchise reboot/sequel di Jurassic Park, ha avuto modo di riflettere con il New York Times su questa nuova normalità nel lavoro d'attrice, che prevede numerose tutele in un ambiente protetto.



Dice la Howard: "Tornando al lavoro mi viene in mente che quando le persone lavorano insieme è praticamente tutto possibile. L'intersezione tra una Pandemia Globale e una rivoluzione ha sottolineato (in ogni settore) quanto siano imperfetti i sistemi attuali. Ancora di più, è stato dimostrato che come collettivo abbiamo l'opportunità di trasformare le infrastrutture dell'industria dell'intrattenimento nella loro interezza e in meglio".



E continua: "Sebbene i cambiamenti sul set siano un prodotto del mondo Covid, io e molti altri riteniamo che questi protocolli dureranno ben oltre l'attuale e visibile crisi. I protocolli relativi a un'efficace comunicazione, il processo decisionale collaborativo, il consenso e il tocco sono esempio di un sistema che privilegia soprattutto l'equità. Stiamo ricostruendo le dinamiche stabilite e creando un ambiente in cui tutte le parti si sentano al sicuro, ascoltate e supportate. Questo è uno spazio per cui vale la pena battersi, Pandemia o meno. L'unico modo di rimanere al sicuro per tutti noi è avere accesso alle informazioni, al supporto e alla possibilità di poter parlare liberamente. È ora che tutti noi entriamo in questa nuova ottica di potere".



Jurassic World: Dominion vedrà nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, per un'uscita prevista nelle sale americane l'11 giugno 2021.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere il terzo capitolo di Jurassic World? Fatecelo sapere nei commenti.