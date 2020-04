Jurassic World: Dominion potrebbe essere il primo blockbuster in uscita nel 2021

Dopo l'inizio delle riprese a febbraio di Jurassic World: Dominion, i lavori sono stati interrotti nel mese di marzo a causa delle disposizioni in merito alla pandemia di Coronavirus. Una scelta presa praticamente da tutte le grandi produzioni hollywoodiane, e anche il nuovo sequel di Jurassic World subirà inevitabilmente dei ritardi.

Le location delle riprese del film di Colin Trevorrow comprendono Hawaii, Vancouver e i Pinewood Studios di Londra. Prima che le riprese venissero interrotte a Londra, la produzione di Dominion aveva stabilito le riprese a maggio a Malta. Al momento non è chiaro quando la lavorazione possa riprendere in maniera sicura.



Insieme a Fast & Furious, posticipato all'aprile 2021, Jurassic World: Dominion potrebbe essere il primo blockbuster che il 2021 sarà in grado di proporre, uscendo nelle sale l'11 giugno 2021.

"Siamo stati criogenicamente congelati e Jurassic World: Dominion è in attesa. Come insetti in ambra. E come praticamente tutti gli attori in questo momento, non sto lavorando. Dannazione" ha confessato Sam Neill, pronto a tornare nel celebre ruolo del paleontologo Alan Grant "Ma torneremo. Lo faremo. E che gioia sarà tornare sul set, fare ciò che amo di più, con la tipologia di persone che amo [...] Ci sono cose ben peggiori di un film sospeso".

Su Everyeye potete trovare tutte le novità di Jurassic World: Dominion, mentre nei giorni scorsi Colin Trevorrow ha pubblicato una nuova immagine di Dominion, con neve e pterodattili.