Jurassic World: Dominion, quanto tempo avrà nel film il cast originale?

Come sappiamo, Jurassic World: Dominion non chiuderà solo l'ultima trilogia del franchise ma servirà da chiusura a tutta la saga cominciata con la prima trilogia di Jurassic Park. Proprio per questo motivo ci si chiede se il cast originale avrà lo stesso spazio nella pellicola di quanto non ne abbia il nuovo cast. Per questo ha risposto il regista.

In una recente intervista concessa a Total Film Magazine - che nel suo ultimo numero ha dedicato uno speciale riservato ai film in uscita nel 2022 - Colin Trevorrow ha parlato del minutaggio riservato nel film ad entrambi i cast: "Laura [Dern], Sam [Neill] e Jeff [Goldblum] hanno esattamente lo stesso screen time riservato a Chris [Pratt] e Bryce [Dallas Howard]. Non staranno insieme per tutto il film ma seguiremo entrambe le loro storie in maniera eguale e il pubblico percepirà che a un certo punto queste due storie si intersecheranno... ci sarà questo tipo di tensione. Non è strutturato in un modo cui siamo abituati a vedere nei classici film di Hollywood. Ma funziona".

In una precedente intervista, Trevorrow aveva accennato alla trama di Jurassic World Dominion, e al fatto che la pellicola seguirà due storie parallele: "Stai raccontando due storie parallele che si avvicinano sempre di più, e lo capisci, e inizi a capire come si intersecheranno, e poi lo faranno", ha detto il regista. "Ma questo non è un modo tradizionale di strutturare un film. Non è una struttura di sceneggiatura tradizionale, dove tutti sanno cosa succede a pagina dodici".

Date un'occhiata alla prima immagine di Jurassic World Dominion che è attualmente programmato per essere distribuito nelle sale cinematografiche dalla Universal Pictures il 10 giugno 2022.