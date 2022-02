Jurassic World Dominion: in arrivo nuovi giocattoli e set LEGO

In seguito al rilascio de parte della Universal Pictures del primissimo trailer di Jurassic World Dominion, Walmart ha annunciato una nuova linea di set LEGO e nuovi giocattoli con protagonisti gli amati dinosauri del franchise.

I due nuovi playset LEGO, composti rispettivamente da 210 e 254 pezzi, saranno ispirati alla nuova pellicola in uscita nelle sale italiane il 9 giugno. Nei set troveremo i veicoli e i dinosauri del film, oltre ai mitici Ian Malcolm e Ellie Suttler, che si ricongiungeranno ad Alan Grant dopo molto tempo, per un ritorno dello storico cast di Jurassic Park che ha fatto emozionare persino Steven Spielberg.

Per quanto riguarda la nuova linea di giocattoli, questi ultimi saranno lanciati in esclusiva per Walmart nella nuova serie Jurassic World Extreme Damage prodotta dalla Mattel, che andrà a riprodurre i feroci dinosauri della saga: ci saranno l'iconico Tyrannosaurus Rex, il Roarin' Allosaurus, il Coelurus e il mitico Velociraptor.

Il terzo film di Jurassic World sarà diretto da Colin Trevorrow e vedrà come protagonisti Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Daniella Pineda e Justice Smith insieme ai membri del cast della trilogia originale di Jurassic Park, con Sam Neill nei panni di Alan Grant, Laura Dern in quelli di Ellie Suttler e Jeff Goldblum in quelli di Ian Malcolm.