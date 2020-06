Jurassic World: Dominion, annunciato il ritorno di Dodgson! Ecco chi lo interpreterà

La produzione di Jurassic World: Dominion sta entrando sempre più nel vivo e ora una new entry nel cast è stata ufficializzata. Si tratta di Campbell Scott, che riprenderà il personaggio di Dodgson, presente brevemente nel primo film del 1993 di Steven Spielberg, ma che in realtà ha molto più spazio nell'opera di Michael Crichton.

In Jurassic Park (1993), Dodgson è l'uomo con la maglietta rossa che passa a Dennis Nedry (Wayne Knight) la bomboletta di spray da barba per ospitare le fiale di DNA da rubare all'interno del parco. In quel film ad interpretare Dodgson fu Cameron Thor, condannato qualche anno fa per reati sessuali.

Ad interpretare il personaggio sarà Campbell Scott.



I film di Jurassic World dal 2015 in poi hanno riportato sul grande schermo personaggi storici del franchise, tra cui il dottor Wu, Ian Malcolm e dal prossimo capitolo anche Alan Grant e Ellie Sattler. Jurassic World e Jurassic World: il regno distrutto hanno preso molto spunto dai capitoli precedenti della saga e ora i fan attendono di vedere l'evoluzione della trama in questo nuovo capitolo, con i dinosauri sempre più a contatto con gli esseri umani.

Chissà se Dodgson finirà per essere il villain principale del film, magari con un collegamento al personaggio di Henry Wu (BD Wong).

Su Everyeye potete leggere la recensione di Jurassic World e la recensione di Jurassic World: il regno distrutto.