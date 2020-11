Jurassic World: Dominion: dopo 40mila tamponi sono finalmente finite le riprese!

Jurassic World: Dominion oggi ha concluso finalmente le riprese dopo aver iniziato la pre-produzione più di 18 mesi fa, e il regista Colin Trevorrow ha voluto festeggiare con un'intervista a Deadline.

Il blockbuster della Universal da $165 milioni di dollari ha concluso i lavori questa mattina ai Pinewood Studios del Regno Unito in quella che Deadline definisce come 'un'impresa senza precedenti', che per essere terminata ha richiesto oltre 40.000 tamponi COVID, milioni di dollari extra spesi per i nuovi protocolli (che venivano scritti nel mentre delle riprese) e bolle di isolamento per il cast e la troupe durati mesi.

"Sto provando un mix di emozioni in questo momento", ha dichiarato Colin Trevorrow al reporter di Deadline in una chiacchierata telefonica avvenuta ieri sera, a poche ore dall'ultimo ciak. "Non sono sicuro di poterle esprimere a parole. È stato straordinario. La nostra troupe e il nostro cast sono stati così resistenti. Tutti i produttori hanno lavorato giorno e notte per rendere questo film il migliore possibile. È stato stimolante. Ma domani tornerò a casa mia con alcune scatole piene di roba e rivedrò la mia famiglia: ripartirò da lì”, ha detto, ben consapevole del lungo lavoro di post-produzione che inizierà nei prossimi giorni.

Ricordiamo che gli attori di Jurassic Park Sam Neil, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno per la prima volta tutti insieme nel prossimo capitolo della saga, che avrà nuovamente per protagonisti, le star di Jurassic World Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Jurassic World: Dominion uscirà a giugno 2022. Per altri approfondimenti guardate il costume da Halloween di Bruce Dallas Howard.