Jurassic World - Il dominio: il vecchio e nuovo cast insieme in una foto celebrativa!

Quando mancano ancora parecchi mesi all'arrivo nelle sale di Jurassic World - Il dominio, terzo e ultimo capitolo della saga diretto da Colin Trevorrow, tutto il cast - ovvero quello di quest'ultima trilogia e quello classico dei primi tre Jurassic Park - hanno pensato bene di diffondere in rete una foto tutti insieme per i fan in attesa del film.

Condivisa da Bryce Dallas Howard, probabilmente perché la più social del gruppo, lo scatto mostra le vecchie e nuove glorie della saga di Jurassic Park magari dopo una prima visione collettiva dell'ultimo film di Colin Trevorrow. Ecco cosa ha scritto la Howard sui social: "AMO. QUESTI. UMANI. (anche i dinosauri sono cool)". Insomma, due generazioni di attori a confronto e che celebreranno la saga creata da Steven Spielberg come i fan sperano.

Come abbiamo visto nel primo trailer di Jurassic World 3, nel cast ritroveremo non solo Goldblum ma anche i suoi compagni storici del franchise, ovvero Sam Neill e Laura Dern, di ritorno nei rispettivi personaggi interpretati in Jurassic Park. Goldblum era già apparso nel precedente Jurassic World - Il regno distrutto in un cameo.

Nel corso di una recente intervista Sam Neill ha adorato lavorare con il nuovo cast di Jurassic World e si è detto felicissimo di tornare nel ruolo del Dr. Alan Grant: "Sono stato felice di farlo per numerose ragioni. In primo luogo per rivedere i miei vecchi amici Laura e Jeff. Eravamo nel bel mezzo della pandemia, quindi ci siamo ritrovati rinchiusi in questo hotel in quest'idilliaca campagna inglese, ce la siamo passata bene".

L'attore ha poi proseguito: "Mi è piaciuto molto il nuovo cast. Bryce [Dallas Howard] e Chris [Pratt] sono davvero adorabili. Il fatto di esser messi in difficoltà dal COVID ci ha fatto sentire come se stessimo compiendo noi stessi una vera impresa, e questo ci ha avvicinati più che mai".