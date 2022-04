Jurassic World - Il Dominio: Ecco il nuovo trailer del capitolo conclusivo della trilogia

Universal Pictures ha appena pubblicato il secondo trailer di Jurassic World - Il Dominio, capitolo conclusivo della nuova trilogia "giurassica", iniziata con Jurassic World nel 2015. In particolare, in questo filmato possiamo dare un'occhiata ai nuovi protagonisti, ai grandi ritorni della saga e, ovviamente, ai maestosi dinosauri.

Come visto nel primo trailer di Jurassic World - Il Dominio, questo film espanderà lo scontro tra umani e dinosauri su scala mondiale, mettendo in scena un conflitto che decreterà definitivamente la specie dominante del nostro pianeta. In tal senso, nel trailer ci vengono mostrati diversi scenari in cui s'intensifica la guerra tra umani e dinosauri. Si spazia, infatti, da inseguimenti urbani a scontri a bordo di navi e aeroplani, oltre a disparate e indedite location, tra cui spiccano, come novità per il franchise, foreste innevate e laghi ghiacciati.

Altro aspetto centrale di Jurassic World - Il Dominio è sicuramente l'unione di due generazioni diverse di personaggi. Per la prima volta, infatti, vedremo i protagonisti della prima trilogia, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, affiancare i personaggi principali della nuova trilogia, interpretati da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. A tal proposito, vi segnaliamo anche che in questi giorni è stata pubblicata la foto del ritorno di Alan Grant in Jurassic World - Il Dominio.

Il trailer, poi, si conclude con lo spettacolare logo del nuovo film, già mostrato nel primo poster di Jurassic World - Il Dominio. Infine, non ci resta che chiedervi una vostra opinione riguardo questo nuovo trailer e ricordavi che Jurassic World - Il Dominio arriverà in sala il prossimo 2 giugno.