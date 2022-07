Jurassic World: Il dominio, superati i 500 milioni di dollari al box-office globale

Nonostante le critiche discordanti, Jurassic World rimane un marchio dal successo assicurato, tanto che l'ultimo film Il dominio, ha scalato le classifiche del botteghino nelle ultime settimane, raggiungendo incassi da capogiro. Anche l'ultimo week-end ha fatto registrare numeri incredibili, rimpinguando il bottino complessivo.

Grazie a quanto incassato nel week-end, Jurassic World - Il dominio ha superato la quota dei 500 milioni di dollari in tutto il mondo, totalizzando 526,1 milioni di dollari in totale.

Il film ha fatto molti progressi in diversi mercati internazionali, tra cui la Cina. Jurassic World Il dominio è pronto a superare il mezzo miliardo al box-office.



Con un calo del 34% rispetto alla scorsa settimana, dal mercato cinese arrivano 6,4 milioni di dollari per un totale di 143,9 milioni.

E le prospettive sembrano davvero rosee, visto che un terzo dei cinema di Shanghai tornerà attivo nel fine settimana.

In alcuni mercati europei si prevede che Il dominio guadagnerà maggiormente terreno. In Francia dovrebbe raggiungere un totale di 25,5 milioni di dollari, mentre nel Regno Unito e in Irlanda manca davvero poco per toccare quota 40 milioni. In Spagna dovrebbero raggiungersi i 15,7 milioni nel fine settimana e in Germania si toccherà la soglia dei 20 milioni.



Nel resto del mondo Jurassic World - Il dominio dovrebbe raggiungere i 23 milioni in Australia e i 42 milioni in Messico.

In totale, a livello internazionale, si è registrato un calo del 48% e un calo del 49% a livello nazionale negli USA.



Ecco la nostra recensione di Jurassic World Il dominio.