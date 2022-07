Jurassic World Il Dominio supera i 900 milioni di dollari di incasso nel mondo!

Jurassic World - Il Dominio continua a incassare parecchio al botteghino. Nelle ultime settimane la performance è rallentata un po', con l'uscita americana di nuovi film come Minions 2 e Thor: Love and Thunder, ma Jurassic World 3 è ancora in crescita nelle sale e si sta avvicinando al traguardo del miliardo di dollari al box-office internazionale.

Questo fine settimana, Jurassic World - Il Dominio ha superato la soglia dei 900 milioni di dollari al box office mondiale. Ora si trova a 902,5 milioni di dollari in tutto il mondo e il totale continuerà a crescere nelle prossime settimane. Finora, Jurassic World Dominion ha totalizzato circa 542,8 milioni di dollari nei mercati internazionali, al di fuori degli Stati Uniti.

Resta da vedere se Jurassic World 3 raggiungerà o meno il miliardo di dollari quest'estate, ma il franchise nel suo complesso si avvicina ai 6 miliardi di dollari di incasso totale. I fan si chiederanno anche se Il Dominio avrà una sorta di Director's Cut, dato che Colin Trevorrow ha dichiarato di aver dovuto eliminare molte cose dalla versione cinematografica del film.

"C'è una scena, e se le persone hanno visto il film, nel momento in cui ne parliamo, quando siamo nel mercato della clava d'ambra, il mercato clandestino di Malta", ha spiegato Trevorrow a Collider. "C'è una scena in cui il nostro Lystrosaurus, che è l'animale che finisce per scontrarsi con Chris Pratt seduto accanto a Kayla, ha un combattimento con un Oviraptor. Ed è onestamente una delle cose che preferisco del film, e non c'è nel film. Avrete la possibilità di vederlo un giorno. Ma è uno di quei momenti in cui si capisce che è emerso il dodicenne che ha avuto il permesso di girare il film a farsi avanti e a fare una sequenza. Quindi questo è piuttosto bello".

Nonostante le pessime recensioni di Jurassic World 3, il film sta continuando il suo successo al box-office come da previsione.