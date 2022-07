Jurassic World: Il dominio, Steve Brusatte: 'I dinosauri ci affascineranno per sempre'

I buonissimi risultati di Jurassic World: Il dominio hanno riacceso ancora una volta i riflettori sui dinosauri, questi straordinari animali vissuti milioni di anni fa e che da sempre, affascinano il mondo intero.

Secondo il noto paleontologo Steve Brusatte che ha contribuito alla creazione dei modelli del film con Chris Pratt, il mito dei dinosauri è inesauribile e anche a distanza di molti anni sarà ancora in grado di suscitare l'attenzione del pubblico.

"Non possiamo distogliere lo sguardo quando ci troviamo al cospetto di questi animali straordinari. Abbiamo inventato draghi, unicorni e mostri marini, ma i dinosauri sono veri, sono vissuti sullo stesso pianeta su cui siamo noi ora. Sono morti, non dobbiamo aver paura di loro ma una cosa è certa, i dinosauri ci affascineranno per sempre".

Parlando del modo in cui è approdato a questa saga, il paleontologo ha aggiunto: "Il mio libro Ascesa e declino dei dinosauri era uscito un paio di mesi prima che arrivasse Jurassic World - Il regno distrutto, perché se hai un libro che parla dell'argomento, è ovvio allinearsi a un blockbuster del genere, e un paio di mesi dopo mi è arrivata una mail con oggetto 'Ho letto il tuo libro', da qualcuno che diceva di essere Colin Trevorrow. Ovviamente ho riconosciuto il nome, perché era il regista di Jurassic World, ma ho pensato fosse uno scherzo".

Brusatte ha ammesso di essere stato davvero entusiasta di questa possibilità, giunta in maniera del tutto inaspettata: "Mi disse: 'Sto iniziando a scrivere il film successivo, voglio molti nuovi dinosauri e voglio includere delle piume su alcuni di essi. Vuoi aiutarmi a farlo?'. Per me è stato un vero onore poterlo fare. Sono rimasto colpito da quello che ne è venuto fuori, soprattutto per i dinosauri piumati e le novità introdotte".

