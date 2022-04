Jurassic World - Il Dominio: ecco lo spettacolare poster IMAX del film con Chris Pratt

Dopo il trailer finale di Jurassic World - Il Dominio condiviso ieri da Universal, è Fandango quest'oggi a pubblicare uno spettacolare poster per il film di Colin Trevorror. La locandina, che ritrae un personaggio con in mano la celebre fiaccola di segnalazione di pericolo, è pensata per quelle sale che proietteranno la versione IMAX del film.

Inoltre, Fandango ha anche annunciato delle proiezioni speciali per il film nel corso delle quali si terranno dei "botta e risposta" con alcuni ospiti d'eccezione (probabilmente parte del cast e il regista).

Come mostrato dal trailer, Jurassic World - Il Dominio espanderà lo scontro tra umani e dinosauri su scala mondiale, mettendo in scena un conflitto che decreterà definitivamente la specie dominante del nostro pianeta. In tal senso, nel trailer ci vengono mostrati diversi scenari in cui s'intensifica la guerra tra umani e dinosauri. Si spazia, infatti, da inseguimenti urbani a scontri a bordo di navi e aeroplani, oltre a disparate e indedite location, tra cui spiccano, come novità per il franchise, foreste innevate e laghi ghiacciati.

Altro aspetto centrale di Jurassic World - Il Dominio è sicuramente l'unione di due generazioni diverse di personaggi. Per la prima volta, infatti, vedremo i protagonisti della prima trilogia, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, affiancare i personaggi principali della nuova trilogia, interpretati da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

A questo proposito, Sam Neill ha chiarito per lui cosa mancava alla saga di Jurassic Park: "Chris Pratt è un vero action hero, ed è qualcosa che non avevamo mai fatto se ci pensate. Voglio dire, la verità è che siamo tutti dei nerd in situazioni poco piacevoli" ha notato "Pratt è fantastico. Non ho mai davvero pensato pensato a cosa serva per essere un action hero, ma ci vogliono tutta una serie di abilità che non avevo mai considerato. Lo trovo incredibile!".