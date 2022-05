Jurassic World: Il Dominio, ecco la nuova featurette: "I dinosauri sono dappertutto"

All'avvicinarsi dell'uscita in sala di Jurassic World: Il Dominio la macchina del marketing di Universal si sta mettendo in moto. Infatti, dopo la trovata virale di Dino Tracker, che mostra i dinosauri di Jurassic World: Il Dominio in mezzo a noi, è stata appena pubblicata una nuova featurette dedicata al capitolo conclusivo della nuova trilogia.

Entrando nel dettaglio, nel video in questione abbiamo modo di dare un nuovo sguardo a questa attesissima pellicola. Nel filmato, che potete trovare in apertura, si alternano clip selezionate dal trailer di Jurassic World: Il Dominio e alcuni estratti da interviste agli attori principali e al regista.

Come anche già ampiamente comunicato in precedenza, il video sottolinea che il focus del film sarà l'espansione su scala globale del conflitto tra umani e dinosauri, al di là dei confini di isole e parchi. In tal senso, vi riportiamo qui di seguito alcune dichiarazioni dei membri del cast e della crew di Jurassic World: Il Dominio.

In particolare, all'inizio del video Chris Pratt, interprete di Owen Grady, dichiara: "In Jurassic World: Il Dominio il parco non c'è più e i dinosauri sono dappertutto". Il regista Colin Trevorrow, autore anche del primo Jurassic World, aggiunge: "Jurassic World: Il Dominio ci ha dato la possibilità di portare il franchise in nuove e diverse location".

Successivamente, viene anche sottolineato un altro degli aspetti più interessanti della produzione, ovvero l'idea di mettere in contatto i personaggi della prima e della seconda trilogia, unendo due generazioni distinte. Così, Sam Neill, interprete dell'iconico Alan Grant del primo Jurassic Park, afferma: "In questo film ci ricongiungiamo con vecchi amici e ne conosciamo di nuovi". Si trova sulla stessa lunghezza d'onda anche quanto sostenuto dall'attrice premio Oscar Laura Dern, la paleobotanica Ellie Sattler di Jurassic Park: "Credo che sia un'idea fantastica riunire questi due mondi".

Infine, Chris Pratt, riferendosi al pubblico, promette: "Vi daremo qualcosa che desiderate, ma che non vi aspettate". A questo punto, non ci resta che ricordarvi che Jurassic World: Il Dominio arriverà in Italia il prossimo 2 giugno per verificare se le aspettative saranno mantenute.