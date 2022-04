Jurassic World: Il Dominio, Sam Neill e Laura Dern di nuovo insieme nelle nuove foto!

È sempre bello ritrovare dei vecchi amici: anche per questo l'attesa di Jurassic World: Il Dominio sembra di quelle che precedono le grandi rimpatriate, con gli storici protagonisti del franchise ideato da Steven Spielberg pronti a fare nuovamente squadra sul grande schermo per la prima volta dopo un bel po' di anni.

Mentre si parla di un dinosauro simile a Joker in Jurassic World: Il Dominio, dunque, la produzione continua a battere con convinzione la strada dell'effetto nostalgia, regalandoci una prima foto che ritrae insieme due degli amatissimi protagonisti dei primi film della saga, per la prima volta insieme in un capitolo del franchise dopo ben 19 anni.

Stiamo parlando di Laura Dern e Sam Neill: saranno loro infatti, dopo Jeff Goldblum, a tornare a destreggiarsi tra tirannosauri e velociraptor in occasione del film con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, e proprio loro sono dunque i protagonisti di una nuova foto diffusa in queste ore in rete, nella quale vediamo la dottoressa Ellie Sattler giocare con un adorabile cucciolo di triceratopo, il tutto sotto gli occhi di un sorridente Alan Grant.

Un momento amarcord che anticipa dunque uno degli aspetti più attesi di questo nuovo film della saga, e che non potrà non strappare un sorriso commosso ai fan di vecchia data! Grandi ritorni a parte, comunque, ecco quanto durerà Jurassic World: Il Dominio.