Jurassic World: Il dominio, Sam Neill:'Il ritmo di Jurassic Park non sarebbe accettabile'

Sam Neill e Laura Dern sono stati intervistati dal Times e hanno parlato del paragone tra due epoche differenti; quella del primo film, Jurassic Park, uscito nel 1993, e l'ultimo imminente capitolo, Jurassic World: Il dominio, che li vede tornare insieme sul grande schermo nei ruoli di Alan Grant e Ellie Sattler.

Laura Dern ha parlato della differenza d'età tra Alan e Ellie, che oggi non sarebbe più accettabile, in seguito al livello di consapevolezza e attenzione che viene riposta oggi a questi importanti dettagli.



Sam Neill si è soffermato sul grado di coinvolgimento dello spettatore. Il cast ha confessato di non aver mai visto scene d'azione come quelle che vedremo in Il dominio.

Un contrasto sempre più accentuato con il primo film, che imbastiva un climax totalmente differente rispetto ai capitoli odierni.



"Quel ritmo dopo 30 anni non sarebbe accettabile da parte degli spettatori. Ecco perché questo film contiene azione dal momento in cui si spengono le luci nel cinema. Anche se naturalmente ha i suoi attimi più tranquilli".

Laura Dern l'ha definito 'molto romantico', trovando l'approvazione del collega e amico.



Insieme a Dern e Neill tornerà anche Jeff Goldblum nei panni di Ian Malcolm insieme al cast odierno del franchise, capitanato da Chris Pratt nei panni di Owen Grady e Bryce Dallas Howard in quelli di Claire Dearing.

E proprio Chris Pratt e Jeff Goldblum sono protagonisti delle foto distribuite da Universal.