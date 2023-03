Jurassic World - Il dominio, Sam Neill:'Il regista sta lavorando ad una versione estesa'

Nel suo recente memoir dal titolo Did I Ever Tell You This?, la star neozelandese Sam Neill accenna brevemente anche a Jurassic World - Il dominio e al suo ritorno con Jeff Goldblum e Laura Dern, anticipando la possibile realizzazione di una versione estesa per i fan del franchise ad opera del regista Colin Trevorrow.

"Colin Trevorrow, il regista di Jurassic World - Il dominio è un uomo molto gentile, e recentemente mi ha fatto una confessione. Sta lavorando ad un montaggio più lungo, per i fan. Pensavo fosse già abbastanza lungo, con molti personaggi e ancor più dinosauri ma ci siamo. Colin è del parere che apprezzerò questo montaggio, perché ci sono almeno un paio di minuti in più di Alan Grant. Bene, chi non ne ha mai abbastanza di Sam Neill, giusto? Per favore, leggete quest'ultima frase con un tono ironico" scrive l'attore.



I critici hanno ampiamente stroncato il film e per i fan questa eventuale versione estesa potrebbe riabilitarlo agli occhi della stampa. Nonostante questo Jurassic World - Il dominio è un successo su Netflix, a conferma del grande entusiasmo e della grande passione dei fan per la saga creata da Steven Spielberg.

Nel nuovo film del franchise, ritornano Sam Neill nel ruolo di Alan Grant, Laura Dern nel ruolo di Ellie Sattler e Jeff Goldblum nei panni di Ian Malcolm.



Quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar, ora i dinosauri vivono e cacciano insieme agli esseri umani. Un fragile equilibro destinato a influire sulle sorti dell'umanità e sul loro predominio nel mondo.



Sul nostro sito trovate la recensione di Jurassic World - Il dominio, diretto da Colin Trevorrow.