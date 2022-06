Jurassic World Il Dominio, le prime recensioni non fanno ben sperare: ecco i giudizi

Jurassic World - Il dominio sta per conquistare anche il mercato americano. Dopo l'uscita italiana del 2 giugno, il film di Colin Trevorrow si appresta a debuttare anche negli USA e sui media nordamericani circolano già i primi commenti sulle recensioni contrastanti riservate al nuovo sequel di Jurassic World.

Tra giudizi negativi e positivi spicca comunque una certa tendenza a sottolineare, anche tra coloro che hanno apprezzato il film, i limiti e i problemi che ne derivano. Nel frattempo in Italia Jurassic World - Il dominio spopola al box-office, superando Top Gun: Maverick.



Tra i critici che non hanno amato il film ci sono commenti come "selvaggiamente ripetitivo" e "disordinato" e una nota di demerito per l'eccessiva centralità degli insetti a discapito dei dinosauri. Chi l'ha apprezzato l'ha definito "divertente" ma anche "stupido" e "strano".



Voi cosa ne pensate di Jurassic World - Il dominio? Il sesto capitolo del franchise iniziato con Jurassic Park nel 1993, terzo del filone Jurassic World, è interpretato da Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e Isabella Sermon, con il ritorno del cast principale storico composto da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.



Colin Trevorrow torna alla regia di Jurassic World dopo aver diretto il capitolo 4, nel 2015 e aver lasciato a Bayona la direzione di Il regno distrutto.

Sul nostro sito trovate la recensione di Jurassic World - Il dominio, nelle sale dal 2 giugno.